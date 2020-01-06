ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن اخترق خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولارا للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط تهديدات من الولايات المتحدة وإيران والعراق .

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 31 سنتا، أو 0.45 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.91 دولار للبرميل بعد أن قفزت اثناء الجلسة إلى 70.74 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا، أو 0.35 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.27 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 64.72 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان.

وتراجع النفط عن معظم مكاسبه مع تزايد الشكوك في أن إيران سترد بطريقة تعطل إمدادات الخام.