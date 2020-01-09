عثر ليلة أمس الأربعاء على جثة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، غرق داخل قبو عمارة بمدينة لرجام ولاية تيسمسيلت، كان ممتلئا بالمياه، حسبما أفاد به اليوم الخميس المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح بتومي عبد الغني لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن أعوان الحماية المدنية تدخلوا ليلة البارحة للبحث عن طفل مفقود بمدينة لرجام حيث وبعد التأكد من فقدانه داخل قبو بعمارة بحي "246" مسكن ممتلئ بالمياه قامت فرقة الغطس التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية لعاصمة الولاية بإفراغه من حوالي ثلاثة أمتار علو ماء ليتم العثور على جثة الضحية في حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة ليلا.

وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات للرجام.

وتدخلت في عملية البحث عن الطفل أعوان الوحدة الثانوية لدائرة لرجام مدعومة بالوحدتين الرئيسية لعاصمة الولاية والثانوية لدائرة برج بونعامة والفرقة السينوتقنية.

ومن جهتها، فتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول ملابسات الحادث.