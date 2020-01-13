يعقد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وخليفة حفتر محادثات ،اليوم الاثنين ، في موسكو بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، وفقا بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وصرح مصدر ليبي مطلع أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وصل موسكو اليوم الاثنين لإجراء مباحثات بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، مشيرا كذلك إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، سيصل اليوم إلى العاصمة الروسية للهدف ذاته.

وكان رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، قد أعلن في وقت سابق أن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، سيزوران موسكو لبحث الأزمة الليبية.