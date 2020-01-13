فتح بنك الجزائر وكالة جديدة على مستوى شارع عميروش بالجزائر العاصمة، قصد تخفيف الضغط على فرعه الكائن بشارع زيغود يوسف،

وتم تدشين الوكالة الأربعاء الماضي من طرف محافظ بنك الجزائر بحضور نوابه والأمناء العامين والمدراء العامين وإطارات البنك.

ويأتي فتح الوكالة الجديدة في إطار توسيع شبكة بنك الجزائر وتماشيا مع عصرنة الخدمات المالية والنقدية وتحسين الأداء مع البنوك والخزينة العمومية.

كما سيسمح بتمكين البنوك والمؤسسات الزبونة من الحصول على خدمات أفضل، في وقت حقيقي وبجودة عالية.

وتهدف هذه الخطوة، يضيف بنك الجزائر، للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الساحة المصرفية والتجاوب مع مستجداتها بغية تقديم خدمات أفضل وأسرع كما ستنعكس إيجابيا على طلبات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بعملية استبدال الأوراق النقدية المهترئة والحصول على القطع النقدية المعدنية بأريحية.