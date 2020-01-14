خلف حادث مرور وقع، اليوم الثلاثاء ببلدية عين تاغروت (برج بوعريريج)، وفاة شخصين و جرح 22 آخرين حسب ما علم من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام على مستوى ذات المديرية الرائد علي دحمان رابح أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة صباحا و 25 د إثر اصطدام عدة مركبات على مستوى الطريق السيار شرق - غرب تجاه ولاية سطيف في شطره الرابط بين بلدية عين تسرة ومحول بلدية عين تاغروت، مخلفا وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المتحدث أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإسعاف الجرحى قبل تحويلهم نحو عيادة عين تاغروت و كذا مستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية فيما تم تحويل جثتي المتوفيين نحو مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية .

و على الفور فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث .