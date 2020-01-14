تم، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام المديرين الولائيين لكل من الأشغال العمومية ووكالة تسيير الطرق السيارة بولاية برج بوعريريج، حسب ما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن قرار إنهاء المهام الذي اتخذه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد القادر بلخزاجي جاء "على خليفة الإهمال المسجل على مستوى الهيئتين من خلال عدم اتخاذهما للإجراءات الملائمة لإزالة الجليد من الطريق السيار في جزئه المار بالولاية لضمان السير العادي للمركبات مما تسبب في تسجيل حادث اصطدام تسلسلي لـ 12 مركبة من مختلف الأوزان صباح اليوم الثلاثاء بالطريق السيار شرق ـ غرب على مستوى بلدية عين تاغروت ( شرق برج بوعريريج) متسببا في هلاك شخصين و جرح 22 آخرين".