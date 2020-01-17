أحتلت الجزائر المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للنحاس المصري بقيمة 70.734 مليون دولار، والثامنة من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بنحو 13.556 مليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري، استحواذ 10 دول على 97 بالمائة، من إجمالي صادرات النحاس بقيمة 152.427 مليون دولار، منها الجزائر بقيمة 70.734 مليون دولار

وحلت سوريا في المرتبة الثانية بقيمة 24.971 مليون دولار، واحتلت لبنان المرتبة الثالثة بقيمة 16.480 مليون دولار، يليها تركيا بما قيمته 15.186 مليون دولار.

وجاءت الأردن في المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للنحاس المصري بما قيمته 10.467 مليون دولار، يليها إثيوبيا بنحو 6.139 مليون دولار.

فيما حققت صادرات الزجاج المصري ارتفاعا يقدر بنحو 2% خلال 2019، لتبلغ 370 مليون دولار، واستوردت الجزائر ما قيمة أزيد من 13 مليون دولار.