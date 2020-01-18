استحدثت القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال، رقما "أخضر" خاص بنقل جثامين موتى الجالية الجزائرية في كندا.

وأفادت القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال، في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، أنه "وفقا لتعليمات وزير الدولة المسؤول عن المجتمع الوطني والكفاءة في الخارج، فإن القنصلية العامة الجزائرية في مونتريال تتيح للعائلات الجزائرية بكندا، والتي توفي أحد من أفراد عائلتها، رقما مجانيا لإعلان الوفاة والتواصل مع القنصلية لاستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بالوفاة".

وأضافت انه سيتم تعيين موظف قنصلي خاص لمرافقة العائلات الجزائرية بكندا وتقديم المساعدة لهم.

الرقم الأخضر المجاني : 3580 – 840 (833) 1