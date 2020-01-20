أمرت محكمة المدية، أمس الأحد، بإيداع الناشط الحقوقي رفيق ضياف، وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمدية، الحبس المؤقت.

يذكر أن الناشط رفيق ضياف، قد تم وضعه تحت النظر يوم الخميس 16 جانفي الفارط، وهو متهم بإلحاق الضرر بمعنويات قوات الجيش.

من جهة أخرى التمس المدعي العام لمحكمة مستغانم، الحبس لمدة 18 شهرا في حق إبراهيم الدواجي، والحبس لمدة 12 شهرا ضد أسامة طيفور، الموجود حاليا رهن الحبس، وضد أيضا محمد جيلالي وأيات الله عميرات الموجودين تحت الرقابة القضائية، وسيصدر الحكم بحقهم يوم 27 جانفي.

وفي نفس السياق، تم الاستماع، اليوم الإثنين، بمحكمة تلمسان إلى معتقل الرأي عبد القادر بلعربي وكذلك سجناء الرأي السابقين (طه خالدي وديدين بوزويزة) اللذين أفرج عنهما مؤقتا يوم 2 جانفي.