قدم مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأدرار، مصطفى العياشي، استقالته من منصبه في خطوة فريدة من نوعها في الجزائر، وبرسالة استقالة غريبة وجهها للوزير ومدير الصحة لولاية أدرار ووالي الولاية. وكتب المسؤول السابق للمؤسسة الاستشفائية أنه قرر الاستقالة من منصبه لأنه لن يستطيع التغيير في ظرف ثلاثة أشهر ما لم يغير خلال خمس سنوات، حسبه، خاصة مع برنامج مدير الصحة بالولاية الذي لم يتغير، وهو نفسه برنامج المسؤول السابق. واستعان المسؤول في بيان استقالته بالنص القرآني: “إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا..”.



