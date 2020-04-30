كشف بعض العطارين المختصين في بيع التوابل عبر منطقة الظهرة في ولاية غليزان عن الخسائر التي تكبدوها بسبب تبعات فيروس كورونا وسط المجتمع، بحيث إن الزبائن قلّوا بنسبة قاربت 50 بالمائة، حسب ما صرحوا به لـ”الخبر” مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت محلاتهم تعج بالحركة لاسيما النسوة اللواتي ينتقين التوابل بأنفسهن، أما الآن فقد صار الرجال في زمن كورونا هم من يتكفلون بشرائها. وبالموازاة ذكر العطارون أن التوابل الأساسية التي يكثر عليها الطلب زاد سعرها بـ15 بالمائة، فيما قفز سعر القرنفل إلى 3600 دينار للكلغ بعدما راجت أحاديث عن أنه يساعد في تصفية الكلى.