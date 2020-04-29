عيّن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الإثنين، نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، وزيرا للنفط، من أجل ”إعادة هيكلة وتنظيم” هذه الوزارة الأساسية في البلاد. كما أصبح طارق العيسمي إلى جانب منصبه الجديد كوزير للنفط، نائبا لمادورو في الشؤون الاقتصادية. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن العيسمي متورط في تجارة المخدرات وتهريب كميات كبيرة منها خارج البلاد. كما يوجد على قائمة أكثر المجرمين المطلوبين في الولايات المتحدة، وفرضت عليه عقوبات، بحسب ما هو منشور على موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. ويعرّف العيسمي المولود في فنزويلا عام 1974 لأب سوري عن نفسه بـ”التشافي الراديكالي”، أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا، بحسب ما نشر موقع ”الحرة”.