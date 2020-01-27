أصدرت محكمة تبسة، مساء أمس الأحد، حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر العاتر (جنوب تبسة) بتهمة اختلاس أموال وسوء استغلال الوظيفة، حسب ما علم اليوم الإثنين من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم إصدار هذا الحكم القضائي في حق الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي لبئر العاتر إثر تورطه في قضية اختلاس مبلغ 600 ألف دج كانت مخصصة لاقتناء 120 قفة رمضان.

جدير بالذكر، أن الفرقة الاقتصادية بمديرية أمن ولاية تبسة فتحت في شهر سبتمبر المنصرم تحقيقا في هذه القضية بعد إيداع شكوى بهذا الشأن من طرف موظفين بالمجلس الشعبي البلدي ليتم بعدها الاستماع لأقوال المعني من طرف قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى تبرع إحدى الشركات العمومية بهذا المبلغ المالي المخصص لاقتناء 120 قفة لفائدة العائلات المعوزة بذات الجماعة المحلية إلا أنه تم صبه في حساب بنكي خاص ولم يتم تحويله إلى حساب خزينة المجلس الشعبي البلدي.