بلغت قيمة المبالغ المحصلة على مستوى المديرية الجهوية لميناء الجزائر خلال العام الماضي 2019 أزيد من 162 مليار دج، حسب الأرقام التي عرضها المدير العام، الحسين بوروبة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

فيما يلي المؤشرات الرئيسية للنشاط الجمركي على مستوى المديرية لعام 2019:

-مبلغ الإيرادات الجمركية: 162 مليار دج

-مبلغ الغرامات: 2 مليار دج.

-قيمة البضائع المحجوزة: 1 مليار دج.

-عدد التصريحات الجمركية المفصلة التي تمت معالجتها: 40.109 تصريح مفصل.

-عدد بواخر المسافرين التي تمت معالجتها: 410 باخرة (55 بالمائة منها خلال موسم الاصطياف).

-عدد المسافرين: 300 ألف مسافر (زيادة ب5 آلاف مسافر مقارنة ب2018)

-عدد السيارات: 133 ألف سيارة (زيادة ب6 آلاف سيارة مقارنة ب2018)

-عدد سندات العبور الممنوحة: 61 ألف سند

-عدد سندات العبور التي تمت تصفيتها: 51 ألف سند

-مدة معالجة المسافرين خلال موسم الاصطياف: 42 دقيقة/للباخرة مقابل 46 دقيقة/باخرة في 2018.

فيما يتعلق بالمحجوزات، قامت الجمارك بحجز السلع الممنوعة الآتية:

-حبوب مهلوسة: 44.704 وحدة

-مخدرات صلبة: 1.050كيلوغرام كوكايين

-بنادق صيد: 10

-ذخيرة بيضاء من عيار 9 ملم: 200 وحدة

-مفرقعات وشماريخ: 13.201 وحدة

-مواد وتجهيزات حساسة: 4.007 وحدة (كاميرات مراقبة, منظار، أجهزة إرسال واستقبال، ألبسة شبه عسكرية، هواتف نقالة..الخ)

-مكافحة استيراد البضائع المقلدة: 31 قضية لسلع مشبوهة بالتقليد منها 11 قضية محل شكوى.

-عدد المنازعات الجمركية المسجلة : 1.397 منازعة بغرامات تتجاوز قيمتها 2 مليار دج.

-عدد المنازعات المتعلقة بمخالفة الصرف: 46 منازعة مع غرامات تتجاوز قيمتها 6 مليار دج.