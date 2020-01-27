لقي شخص حتفه في ما أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين بولاية الجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة دار الشيوخ ( 42 كيلومتر شرق الولاية)، لأجل حادث سير وقع على محور الطريق البلدي الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية دار الشيوخ بالمنطقة المسماة " المقسم " تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين .

وقد أسفر هذا الحادث عن هلاك, بعين المكان ضحية، كهل يبلغ من العمر (52 عاما) وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة أعمارهم تتراوح ما بين (35 - 58 عاما).

ولدى تدخل الأعوان، مكان الحادث، تم إسعاف الضحايا وتحويلهم مباشرة للعيادة المتعددة الخدمات، ببلدية دار الشيوخ، فيما تم نقل الضحية المتوفاة، لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة وفقا لذات المصدر

وللإشارة، فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.