ستتم إحالة ما يقارب 40 بالمائة من عمال مجمع كوندور المتخصص في الصناعات الإلكترونية بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج على البطالة التقنية حسب ما علم اليوم الثلاثاء من إدارة ذات المجمع الاقتصادي.

وأوضح ذات المصدر بهذا الصدد بأن هذه البطالة التقنية ستمس ما يعادل قرابة ألفي عامل من الجنسين ينشطون بوحدات الشركة على غرار تركيب الهواتف النقالة وأجهزة التلفاز والثلاجات وأجهزة التكييف على مستوى المنطقة الصناعية ببرج بوعريريج.

وأرجع ذات المصدر سبب هذا القرار إلى "نفاذ مخزون المواد الأولية وتأخر وصول رخص الاستيراد" مذكرا بأنه "تم في وقت سابق تسريح قرابة 2.400 عامل كانوا ينشطون على مستوى مختلف وحدات الشركة في إطار عقود محدودة المدة".

من جهة أخرى, أقدم اليوم الثلاثاء المئات من عمال مختلف الوحدات الإنتاجية بالمجمع على القيام بوقفة احتجاجية على مستوى مديرية الموارد البشرية لذات المجمع بالمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج.

وأعرب ممثلون عن المحتجين عن "تخوفهم بشأن وضعياتهم عقب صدور قرار البطالة التقنية" مطالبين بالحصول على "توضيحات بشأن مصيرهم وأيضا بشأن مصير المجمع".

وقد أفاد ممثل عن الإدارة في هذا الصدد بأنه "قد تمت مباشرة المفاوضات بين الإدارة وممثلين عن العمال بشأن آليات تطبيق البطالة التقنية للعمال المسرحين وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل" مطمئنا في ذات السياق بأن المجمع "لن يغلق أبوابه و لن يفلس" على حد تعبيره و"سيتجاوز الوضعية الحالية في أقرب الآجال".

للتذكير يبلغ عدد عمال مجمع كوندور قرابة 6500 عامل ينشطون عبر مختلف وحداته الصناعية.