أعلنت وزارة الصناعة عن الإفراج على السلع والحاويات المحجوزة بالموانئ الجزائرية، حسب ما صرح به الوزير فرحات آيت علي.

وقال وزير الصناعة والمناجم، في لقاء خاص عبر التلفزيون العمومي، ليلة أمس الثلاثاء، إنّ عملية تحرير السلع المحجوزة في الموانئ ستنطلق بداية من يوم الخميس، موضحا أنّ كلفة بقاء هذه الحاويات في الموانئ يقع على عاتق الحكومة.

وكشف الوزير أنه سیتم تنصیب مركز استعجالي للنظر في قضیة قطع السلع العالقة بالموانئ، لرفع التجمید عنھا.

وأوضح الوزير أن قرار الحكومة جاء بناء على أن تلك السلع موجودة وفواتیرھا مدفوعة، وتسببت باكتظاظ في الموانئ، لكنه شدد على أنھا ستكون آخر دفعة لاستیراد لاسيما قطع غیار السيارات وأن المتعاملین ملزمون بانتظار نصوص قانونیة جديدة.