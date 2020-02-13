أعلن نادي أياكس الهولندي عن توصله لاتفاق مع نادي تشيلسي الإنجليزي بخصوص انتقال اللاعب المغربي حكيم زياش.

وقال النادي الهولندي في بيان رسمي نشره عبر موقعه "ناديي أياكس وتشيلسي توصلا لاتفاق بخصوص انتقال حكيم زياش للدوري الإنجليزي في الأول من جويلية 2020".

وتابع بيان النادي النادي "قيمة الصفقة هي 40 مليون يورو وقد تصل إلي 44 مليون يورو بسبب بعض العوامل الأخرى".

وكان المغربي صاحب الـ 27 عامًا قد قدم أداءًا مبهرًا خلال الموسم الماضي خاصة بدوري أبطال أوروبا.