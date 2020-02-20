توفى خمسيني اختناقا بغاز المدينة في حادث وقع عصر أمس الأربعاء ببلدية الشفة غرب البليدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لخلية الاتصال التابعة لهذا الجهاز فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية الشفة على الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة(15:15) من أجل حالة اختناق بحي 24 مسكن حي سيدي المدني بلدية الشفة، إثر تعرض الضحية وهو خمسيني للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل حمام المنزل، تسبب له بتوقف الوظائف الحيوية.

وأضاف ذات المصدر، أنه ورغم محاولة إنعاش الضحية لكنه توفي جراء استنشاقه لكمية معتبرة من الغاز القاتل، مشيرا إلى نقل جثمانه نحو القطاع الصحي بموزاية.

من جهة أخرى، كشف المصدر عن تسجيل خمسة جرحى في حادث مرور خطير وقع عصر أمس على مستوى الطريق الرابط بين مفتاح والكاليتوس اثر اصطدام شاحنة بسيارة سياحية، تم إسعافهم وإجلاؤهم نحو مستشفى مفتاح.