أصيب اليوم السبت بقسنطينة 12 شخصا بجروح في حادث اصطدام تسلسلي لثلاثة مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 79 مقابل مطار "محمد بوضياف"، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية الخروب تدخلت لأجل حادث اصطدام تسلسلي بين سيارة وحافلة وشاحنة ما تسببت في جرح 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و66 سنة لهم إصابات متعددة.

وأضاف أن الجرحى قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية قبل نقلهم إلى مستشفى بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المعنية لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا الحادث المروري.