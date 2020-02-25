أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها ، أن فترة اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020، ستنطلق بدء من الفاتح مارس إلى غاية 31 من الشهر ذاته، على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.

وأفادت المديرية بخصوص قسيمة السيارات، أنه بالنسبة للسيارات السياحية والسيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، فإن تسعيرة القسيمة تتراوح ما بين 2.000 دج لسيارة ذات محرك ( 6 أحصنة) و4.000 دج ( من 7 إلى 9 أحصنة) و10.000 دج ( من 10 أحصنة فما فوق). أما السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ 1.500 دج و 3.000 دج و6.000 دج.

فيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، فإن تسعيرة القسيمة حددت بـ 1.000 دج و2000 دج و4.000 دج.

وأما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات فقد حددت تسعيرة القسيمة بـ 500 دج و1.500 دج و3.000 دينار.

بالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال، فإن تسعيرة القسيمة تتراوح بين 6.000 دج و12.000 دج و18.000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيما تتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3.000 دج و5.000 دج و8.000 دج.

وفيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين، تم تحديد التسعيرة بـ 5.000 دج و8.000 دج و12.000 دج و18.000 دج، وذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للسيارات، التي يقل عمرها عن 5 سنوات. فيما حددت تسعيرة القسيمة ب 3.000 دج و4.000 دج و6.000 دج و9.000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق.

وبخصوص السيارات التي تجهل سنة استعمالها، فإنه تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ 500 دج للسيارات السياحية و3.000 دج للسيارات