أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بشبكة إجرامية وطنية تضم 4 عناصر من بينهم إمرأة، مختصة في بيع سيارات فارهة مسروقة بأسعار زهيدة.

وأوضحت الملازم الأول كاميليا قونان،المكلفة بخلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن فصيلة الأبحاث التابعة لجهاز الدرك تمكنت في إطار محاربة الجريمة المنظمة، من تفكيك والإطاحة بهذه الشبكة الوطنية التي تنشط عبر ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة.

وتم توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية بعد تكثيف التحريات التي مكنت من تحديد مكان نشاطهم وتوقيفهم متلبسين بارتكاب جريمة سرقة واسترجاع مركبة و قطع غيار مختلفة مسروقة.

للإشارة، فإن مصالح الدرك الوطني بالولاية تمكنت منذ ثلاثة أيام من الإطاحة بشبكة وطنية إجرامية أخرى تضم ستة عناصر متخصصة في سرقة السيارات والمركبات الفارهة وإعادة تسويقها وبيعها بأثمان زهيدة عبر الوطن.