لقي عصر اليوم، طفل تلميذ بالطور المتوسط حتفه، في حادث تسرب للغاز، ببلدية بن خليل في البليدة.

وأفاد مقربون من الضحية ـ في الـ 14 من العمرـ، أن هذا الأخير غادر مؤسسته التربوية في الفترة المسائية، عائدا إلى مسكنه، وعلى ما ظهر من التحريات الأولية، أن لا أحد كان متواجدا ببيته العائلي، لتواجد الجميع في العمل، بمن فيهم والدته، وأن الضحية أراد بعض الطعام لإحساسه بالجوع، لكن يبدو أن حادث انفجار في الموقد تعرض له الصغير، مما جعله يسقط مغمى عليه، فيما الغاز ظل يتسرب، وهو ما أدى إلى وفاته اختناقا.

وخلف الحادث المأساوي، صدمة بين أهله وزملائه في الدراسة ورفاقه في الكشافة الإسلامية، وبكاه الجميع، خصوصا عند تشييعه في جنازة حزينة مساءا.