الصين: 327 إصابة مؤكدة جديدة و44 حالة وفاة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 327 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة جديدة يوم الخميس في 31 منطقة على مستوى الصين القارية.

وأوضحت اللجنة، في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء، أن معظم الوفيات التي سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة كانت في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، والتي بلغت 41 وفاة، وحالتان في بكين، وحالة واحدة في شينجيانغ. وأضافت أنه من بين الإصابات الجديدة الـ327 سجلت مقاطعة هوبي 318 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس يوم الخميس، لترتفع حالات الإصابة في المقاطعة الأكثر تضررا إلى 65914 حالة. وإجمالا، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بالصين القارية إلى 2788 حالة وفاة، و78824 إصابة مؤكدة بنهاية يوم الخمس.

من جانب آخر، أشارت لجنة الصحة الوطنية أن العدد اليومي للمرضى المتعافين حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات في الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم العاشر على التوالي. وذكرت أن 3622 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الخميس، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم في اليوم ذاته، والذي بلغ 327 شخصا. وغادر ما إجماله 36117 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد المستشفيات بعد تعافيهم بنهاية يوم الخميس.

الصحة العالمية: الفيروس عند "نقطة حاسمة"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالميا.

وأكد غيبريسوس، في تصريح صحفي، "نحن عند نقطة حاسمة" ، مضيفا أن "ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"مشيرا إلى تسجيل 3470 حالة إصابة بالفيروس في 44 دولة . ودعا الدول التي لا يزال فيها انتشار فيروس (كوفيد-19 ) في مراحله الأولى إلى "التحرك سريعا"، مضيفا "إذا تصرفتم بحزم الآن ، فيمكن احتواء الفيروس، يمكن تفادي إصابة الناس بالمرض، يمكن أن تنقذوا أرواحا ".

وقال، في هذا الإطار، "لا يبدو أن هناك انتقالا شاسعا للعدوى على مستوى المجتمع"، داعيا إلى ضمان جاهزية أنظمة الدول الصحية للتصدي لانتشار الفيروس. وأكد "نحن حاليا في وضع دقيق جدا يمكن خلاله لانتشار الفيروس أن يتخذ أي اتجاه ممكن بناء على الطريقة التي نتعامل بها معه".

المصابون بكورونا يتجاوز 2000 شخص في كوريا الجنوبية

تجاوز عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية عتبة2000 مع اكتشاف 256 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفادت اليوم الجمعة، السلطات الصحية بهذا البلد.

وذكر مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، أنه تم تسجيل 256 حالة إصابة جديدة اعتمادا على البيانات الواردة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمصابيين بالفيروس الوبائي في كوريا الجنوبية إلى 2022 حالة وذلك بعد 39 يوما من اكتشاف أول حالة إصابة في البلاد يوم 20 يناير الماضي.

وأضاف المركز أنه من بين المصابيين الجدد، 182 من دايغو، و49 من كيونغ- بوك (إقليم كيونغسانغ الشمالي)، و6 حالات في سيول، وحالتين من بوسان، وحالة واحدة في إنتشون، و4 حالات في دايجون، و4 حالات من كيونغكي، وحالة واحدة من إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، و4 حالات من تشونغ تشيونغ الجنوبي، و3حالات من إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس 13 شخصا، فيما تم رفع الحجر الصحي عن 26 مريضا حتى الآن بعد أن تماثلت حالتهم الصحية للشفاء التام.

ووصل إجمالي المصابين من بين أتباع كنيسة "شينتشيونجي" المسيحية في مدينة دايغو التي تبعد 300 كيلومترا جنوب شرق سيول، 731 شخصا، فيما 114 من المرضى مرتبطين بمستشفى دينام في تشيونغ-دو المجاورة لها . وبلغ عدد الذين خضغوا للفحوصات باستثناء المصابين المؤكدين 69918 مشبته فيهم، فيما أظهرت نتائج 44167 منهم سلبية. وتجري حاليا الفحوصات لباقي الأفراد البالغ عددهم 24751 شخصا.

إسبانيا: 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إسبانيا إلى 25 حالة إصابة بعد إعلان السلطات الصحية يوم الخميس عن حالات جديدة مؤكدة منها شاب يحمل الجنسية الإيطالية يدرس في سيغوبيا ( جهة كاستييا وليون ) وكذا مهندس إيراني يشتغل في شركة في مجال التكنولوجيا بإقليم بلد الوليد في نفس الجهة بالإضافة إلى ست حالات إصابة جديدة بجهة فالنسيا .

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصحية بإسبانيا يوم الخميس قد أكدت اكتشاف 15 حالة إصابة بهذا الوباء بعدة مناطق من البلاد منها أربع حالات إصابة بجهة مدريد واثنتان بجهة فالنسيا و 6 بجزر الكناري بالإضافة إلى ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكتالونيا وجزر البيار والأندلس .

وكانت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا تم الإعلان عنها في إسبانيا قد سجلت ببالما دي مايوركا ( جزر البليار ) لدى مواطن بريطاني وكذا حالة ثانية بجزر الكناري لدى مواطن ألماني كان في رحلة سياحية إلى الأرخبيل ( جزيرة لا غوميرا ) وأدخل إلى المستشفى للعلاج قبل أن يغادر إلى بلاده .

كورونا ينتشر في السويد وهولندا وليتوانيا

أعلنت وكالة الصحة العامة السويدية، مساء الخميس، عن تأكد خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في السويد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى سبع حالات. والحالات الخمس هي لمصاب في منطقة ستوكهولم، وآخر في منطقة أوبسالا وثلاثة في فاسترا غوتالاند.

وكان اثنان من مرضى فاسترا غوتالاند على اتصال وثيق مع رجل في الثلاثين من عمره مقيم في غوتنبرغ ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من إيطاليا يوم الأربعاء.والشخص الثالث أصيب أيضا بالفيروس خلال زيارة إلى شمال إيطاليا. وأصيب مريض في أوبسالا خلال رحلة إلى ألمانيا، ويتم علاجه في المستشفى.أما مريض استوكهولم فأصيب في إيران وتم وضعه في العزل بمستشفى كارولينسكا الجامعي.

من جهتها، أعلنت هولندا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر إلى شمال إيطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس في أوروبا، وفق المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة. وقال المعهد الهولندي إنه جرى فحص جميع الأشخاص الذين كانوا "على اتصال وثيق" مع المصاب، الذي تم وضعه في الحجر الصحي.

وأعلنت ليتوانيا هي الأخرى، اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في البلاد. وقالت الحكومة الليتوانية، في بيان، إن الحالة المسجلة لامرأة عادت هذا الأسبوع إلى البلاد بعد زيارة لمدينة "فيرونا" شمالي إيطاليا.. مضيفة أنه تم عزل المرأة في مستشفى بمدينة "شياولياي" الشمالية بعد عودتها إلى البلاد يوم الإثنين الماضي.

نيوزيلندا وروسيا تسجلان أولى حالات" كوفيد-19"

أكدت نيوزيلندا اليوم الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيران لكنها قالت إن احتمالات تفشي المرض محليا لا تزال منخفضة.

وقالت وزارة الصحة في نيوزيلندا في بيان إنه تم التأكد من إصابة المريض، وهو في الستينيات، بالفيروس، مضيفة أنه يخضع للعلاج في مستشفى أوكلاند سيتي وحالته تتحسن. وأضافت "على الرغم من أنها أول إصابة لدينا بفيروس كوفيد-19 فإن احتمالات تفشيه محليا لا تزال منخفضة".

وبدأ مسؤولو الصحة العامة رصد مسار المصاب ومن خالطهم وسيفحصون أفراد عائلته. وتبين أنه سافر على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات انطلقت من طهران وتوقفت في بالي بإندونيسيا ثم وصلت إلى أوكلاند في 26 فبراير، وناشدت الوزارة ركاب الرحلة الاتصال بالسلطات.

وسبق أن أعلنت نيوزيلندا يوم الجمعة فرض قيود مؤقتة على القادمين من إيران التي سجلت 26 حالة وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة وفيات بالمرض خارج الصين.

من جهتها، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الرعاية الصحية في روسيا البيضاء أن البلاد سجلت أول إصابة بالمرض.

وقالت الوكالة نقلا عن الوزارة "نبلغكم أن الاختبارات التي أجريت في 27 فبراير في المركز الجمهوري لعلوم وتطبيقات علم الأوبئة والأحياء الدقيقة كشفت إصابة أحد الطلبة العائدين من إيران بفيروس كورونا (كوفيد-19)"

تسجيل ثالث إصابة في لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) لدى مواطن إيراني قدم إلى لبنان قبل ثلاثة أيام.

وقالت الوزارة، في بيان، أن المصاب (من مواليد 1943 ) خضع للعزل في المستشفى بعد كشف حالته من قبل الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور الأعراض الأولية للفيروس، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصاب "مستقر".

وكان لبنان قد أعلن الجمعة الماضي ، تأكيد أول إصابة للبنانية (45 عاما) وصلت على طائرة من مدينة قم الإيرانية، فيما أعلن يوم الأربعاء عن تسجيل الحالة الثانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين الجدد اليومي بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خارج الصين، بلغ 2790 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء 37 دولة حول العالم، من بينهم 44 حالة وفاة، حتى يوم الأربعاء.

تسجيل أول حالة إصابة في نيجيريا

أعلنت الوزارة الفدرالية للصحة في نيجيريا عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيورس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد . وأكدت الوزارة في تويتر "حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية لاغوس .وقد تم تأكيد هذه الحالة يوم 27 فبراير 2020 و هي الأولى التي يتم تسجيلها منذ بداية ظهور الوباء".

وأوضحت أن الشخص المصاب هو رعية إيطالية يعمل في نيجريا وقد عاد إلى هذا البلد من مدينة ميلان الإيطالية يوم 25 فبراير. وقالت الوزارة إن المصاب يوجد بمستشفى لاغوس "و هو في حالة مستقرة و يمثل أعراض تدعو للقلق".

إجراء مباريات بدون جماهير في إيطاليا

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الخميس، إجراء قمة يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر مع ضيفه إنتر ثالث الترتيب في تورينو دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الرابطة إقامة عدة مباريات أخرى من دوري الدرجة الأولى دون جمهور بسبب الفيروس، حيث ستجرى مواجهات أودينيزي مع فيورنتينا، وميلان مع جنوة وبارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا .

ومساء أمس الخميس، أعلن رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة وفاة، فيما عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في زيادة مستمرة، إذ سجلت 650 إصابة .

وجاء قرار إجراء مباريات دون جمهور، في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن للسلطات المحلية، في مسعى للحد من تفشي الفيروس. وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في "سيري أ"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها. وقررت السلطات إغلاق 11 بلدة معظمها في منطقة لومبارديا، التي تعتبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد بإيطاليا ، و منع الدخول والخروج منها إلا بتصاريح خاصة.