تجمع العشرات من مناصري فريق اتحاد عنابة اليوم الثلاثاء أمام مقر الولاية للمطالبة بأن تتكفل شركة وطنية بالنادي لضمان تمويله حسب ما لوحظ.

وتضمنت الشعارات التي رفعها الأنصار خلال هذه الوقفة الاحتجاجية المطالبة برحيل رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم ورئيس النادي الهاوي محمد الهادي كروم.

وكان مناصرو الفريق قد ساروا ظهر اليوم الثلاثاء عبر وسط مدينة عنابة وذلك انطلاقا من ساحة الثورة قبل أن يتجمعوا أمام ومقر الولاية .

وقد تفرق الأنصار المحتجون بهدوء بعد أن استقبل والي الولاية جمال الدين بريمي ممثلين عنهم الذين طرحوا انشغالاتهم ووعدهم بالنظر فيها مع الجهات المعنية.