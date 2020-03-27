يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

فقد أودى فيروس كورونا حتى اللحظة بحياة نحو 24,093 شخصاً حول العالم، في حين بلغ عدد الإصابات 532,926 حتى السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 124,387 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 384,446 من ضمنها 19,655 حالة حرجة.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا أسرع وتيرة لانتشار المرض مع تجاوزها لعدد حالات الإصابة في الصين، كما حصل مع إيطاليا التي تجاوزت عدد حالات الوفاة التي سجلتها الصين. لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

وفاة واحدة و196 إصابة جديدة بروسيا

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 196 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1036 إصابة و3 وفيات.

وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له بأن الوفاة الجديدة سجلت في العاصمة موسكو، التي بلغ عدد المصابين فيها 703 أشخاص. وأضاف المركز أن عدد الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 45، وأن 7 متعافين غادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي. وحسب البيان، ارتفع عدد المناطق الروسية التي تم فيها رصد حالات كورونا من 56 إلى 58 منطقة.

إندونيسيا تسجل اليوم أكبر حصيلة

سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن، ليصل العدد الإجمالي إلى 1046 مصابا.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، إن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع، مسجلا 9 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى 87.

كوريا الجنوبية توافق على استخدام 5 أدوية لعلاج الوباء

أفادت الوكالة الكورية الجنوبية لمراقبة سلامة الأدوية اليوم الجمعة، بأنها وافقت على 5 تجارب سريرية لأدوية موجودة بالفعل، يمكن استخدامها لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا لوزارة سلامة الغذاء والدواء، ترتبط ثلاث تجارب سريرية باستخدام عقار "Remdesivir" لعلاج الأيبولا، وستطبق من قبل المركز الطبي التابع لجامعة سيول الوطنية.

وسيطبق مركز إنسان الطبي، ومستشفى كانغ نام سيفرانس، الاختبارين الآخرين باستخدام دواء "Kaletra" لعلاج الإيدز ودواء "hydroxychloroquine" الخاص بعلاج الملاريا.

وأوضحت الوزارة أنها سلطت الضوء على هذه التجارب بعد تعقب سريع لـ11 تطبيقا.

كما أضافت أنها أعطت الضوء الأخضر لستة تطبيقات تخص استخدام دواء أنفلونزا محلي تم اختباره لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

كما طورت شركة "إيمونو ميد" الحيوية متوسطة الحجم عقارا جديدا يسمى "HzVSFv13"، وهو نوع من الحقن تتضمن عامل تثبيط الفيروسات.

وأوضحت الوزارة أنها تراجع 10 تطبيقات أخرى لاستخدام أدوية موجودة لعلاج فيروس كورونا المستجد. وأضافت أنها تتعاون مع المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة العلوم للمساعدة في تطوير أدوية يمكن استخدامها لعلاج مرضى كوفيد-19.

9 وفيات ونحو 100 إصابة بالفلبين

أكدت السلطات الفلبينية أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 54 شخصا.

كما أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، أنها سجلت منذ أمس 96 إصابة جديدة بالفيروس، ما يعد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة المصابين منذ بدء تفشي كورونا في البلاد، وبلغ بذلك إجمالي عدد المرضى في الفلبين 803 أشخاص.

أفغانستان تعتزم إطلاق سراح نحو 10 آلاف سجين

أعلنت السلطات الأفغانية أمس الخميس انها ستطلق سراح 10 الاف سجين خلال الأيام العشرة المقبلة في خطوة لتفادي تفشي وباء كورونا بالبلاد.

وقال المدعي العام الأفغاني، فريد حميدي، في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار سيشمل "النساء والأحداث والمصابين بأمراض خطيرة والأشخاص المعتقلين منذ أكثر من 55 سنة".

وأضاف أن هذا الإجراء المتخذ بموجب مرسوم رئاسي صدر الخميس، "لا يشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الأمن الوطني والدولي"، معتبرا أنه "قرار مسؤول للحفاظ على صحة السكان".

ولا ترتبط عمليات الافراج هذه بتبادل للسجناء تفاوض الحكومة الأفغانية عليه حاليا مع حركة طالبان في إطار جهود للبدء بمحادثات سلام.

وسجلت أفغانستان رسميا حالتي وفاة جراء وباء "كوفيد-19"، إضافة إلى ثمانين إصابة بين الأفغان وأربعة مصابين من الجنود الأجانب.

غير أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير في بلد يعاني سكانه البالغ عددهم حوالي 35 مليون نسمة نفاذا محدودا إلى المرافق الصحية ذات الوضع المتردي بعد أربعة عقود من النزاعات.

روسيا: أكثر من 145 ألف شخص يخضعون للمراقبة

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة ، أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد مازالوا يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان لهيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين، إعلانها أن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222 ألفا و873 شخصا، فيما لا يزال 145 ألفا و134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.

الصين تغلق حدودها مع تسجيل 55 إصابة جديدة

أعلنت السلطات في الصين اليوم، تسجيل 55 إصابة بوباء "كوفيد 19" بينها 54 "مستوردة" من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد لإغلاق حدودها موقتا وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرق البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ جانفي الماضي. وبدأ تخفيف القيود تدريجيا في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

ويدخل التدبير حيز التنفيذ (الجمعة 16:00 ت غ). ويمنع بموجب القيود الجديدة على السياح والأجانب المقيمين في الصين لكن المتواجدين خارجها حاليا دخول البلاد. ويبدو أن الإجراء لا يشمل المسافرين من أجل الأعمال.

واعتبارا من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر. ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعيا إلى الصين.

تسجيل 91 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

كشفت المراكز الكوريّة الجنوبيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنّ "كوريا الجنوبية أبلغت عن 91 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 9332". وناشدت السلطات، الناس "البقاء في الداخل وتجنّب التجمعات الكبيرة".

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أرقام مشابهة خلال الأسبوعين الماضيين، في انخفاض عن أكثر من 900 حالة في اليوم في أواخر شهر فيفري الماضي. وقد سعت الحكومة لإقناع المواطنين القلقين بأنّه ستكون هناك حاجة لبضعة أسابيع أُخرى من التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي، للسماح للسلطات الصحية باحتواء المرض.

تايلاندا..91 إصابة جديدة ووفاة واحدة

قال مسؤول في قطاع الصحة في تايلاندا اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 1136 إصابة و5 وفيات.

وأوضح أنوبونج سوجاريكاول، الخبير في الطب الوقائي بإدارة مكافحة الأمراض، أن الحالات الجديدة تشمل 30 مريضا مرتبطين بحالات سابقة و19 حالة بينها حالات قادمة من الخارج.

وكانت تايلاند قد سجلت في اليوم السابق، الخميس، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية

أكدت خلية الأزمة المخصصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية.

وشددت الخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع ترامب، على أن 19 ولاية ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا في مراحلها الأولية.

وكانت صحيفة "نيويرك تايمز" الأمريكية قد أشارت إلى أن الولايات العشر التي سجلت أكبر عدد من الإصابات هي: نيويورك، نيوجيرسي، ميشيغين، كاليفورنيا، واشنطن، اليانوس، فلوريدا، مايساشوتس، لويزانيا، بنسنفانيا.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت الدولة الأولى عالمياً لجهة عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد، متجاوزةً الصين وإيطاليا.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت تسجيل حوالي 4000 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين بكورونا الـ 82 ألف إصابة.

الكويت: شفاء 8 حالات ليرتفع عدد المتعافين إلى 57

كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح عن "شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، يتوزّعون على مواطنين ومقيمين، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 57 حالة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات الثماني من الفيروس"، موضحًا أنّه "سيتمّ نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس تسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليصبح الإجمالي 208 حالات.

إرتفاع عدد المصابين في ألمانيا إلى 42288 والوفيات إلى 253

أظهرت إحصائيّات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد الحالات المؤكّدة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ألمانيا ارتفع إلى 42288، وأنّه توفي 253 شخصًا جراء المرض". وأوضحت أنّ "الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنةً باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة".

يُذكر أنّ إحصائيّات المعهد كانت قد كشفت يوم أمس أنّ عدد المصابين بـ"كورونا" في البلاد ارتفع إلى 36508، فيما توفي 198 شخصًا بسبب الفيروس.

بنما سجّلت حالة وفاة جديدة و116 إصابة

قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنما، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "البلاد سجّلت 116 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 674"، لافتين إلى "وفاة شخص، ليصل عدد الوفيات إلى 9 في المجمل".

وكانت قد أفادت حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" أمس الخميس، استنادًا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام "منظمة الصحة العالمية"، بـ"تسجيل 501556 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على الأقل في 182 بلدًا، بما في ذلك 22920 حالة وفاة".

ويُعتقد أنّ عدد الإصابات الفعليّة أعلى، لأنّ العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الّذين يحتاجون لدخول المستشفى.

وزير المالية اليوناني: توقعات بنكماش اقتصاد البلاد 1- 3 بالمائة

ركّز وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس في مقابلة تلفزيونية، على أنّ "اليونان أظهرت أداءً جيّدًا على نحو استثنائي حتّى فيفري الماضي، ومن الواضح الآن أنّ اليونان مختلفة تمامًا عمّا كانت قبل شهرين"، لافتًا إلى أنّ "اليونان تتوقّع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1 بالمائة إلى 3 بالمائة هذا العام بسبب تداعيات فيروس "كورونا"؛ لكنّه توقّع تعافيًا حادًّا في عام 2021.

وحتى مساء الخميس، أعلنت اليونان تسجيل 892 إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا"، بزيادة قدرها 71 إصابة في 24 ساعة، إضافة إلى 26 حالة وفاة. وفرضت الحكومة حظر التجوّل وأغلقت فنادق ومنعت دخول الزائرين من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا وإسبانيا.

الصحة الإيرلندية سجلت 10 وفيات جديدة و255 إصابة مؤكدة

ذكرت وزارة الصحة الإيرلندية في بيان، أنّ "البلاد سجّلت 10 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)"، بزيادة تفوق ضعف عدد حالات الوفاة المسجّلة، العدد الإجمالي 19 حالة. ولفتت إلى أنّ "​إيرلندا​ سجّلت كذلك 255 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل إجمالي المصابين بفيروس "كورونا" إلى 1819 حالة".

275 إصابة في المغرب وشفاء 8 مرضى

لفتت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ هند الزين، إلى "تسجيل 50 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 275 حالة".

وأشارت في تصريح صحافي، إلى أنّه "تمّ أيضًا تسجيل أربع حالات وفاة جديدة لأسباب تتعلّق إمّا بعامل السن أو بعامل الإصابة بأمراض مزمنة أو بالعاملَين معًا، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى عشر حالات"، موضحةً أنّ "عدد حالات الإصابة الّتي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى ثماني حالات".