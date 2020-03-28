إرتفع عدد إصابات كورونا المؤكدة بالمدية إلى 13 إلى غاية ساعة قبيل الشروع في تطبيق الحجر الجزئي عشية هذا السبت بالمدية المعنية من بين تسع ولايات بهذا الإجراء أي بزيادة تأكيد سبع حالات في أقل من 48 ساعة.

وذكر بيان لخلية ديوان والي المدية، مساء اليوم السبت، أن عدد الحالات رهن الإشتباه قد بلغ خمسا.في حين أفادت مصادر طبية بأن مصلحة طب الأوبئة وطب الأنف والأذن والحنجرة المعدتان لآستقبال الخاضعين لإحراء الحجر الصحي، تشهدان تزايدا في الوافدين في الأونة الأخيرة بالموازاة مع آستقبال نزل مونقونو بالبرواقية لحالات حجر متعددة.

كما أن من بين شملهم الحجر افراد ذوي علاقة بمهنة الطب والتمريض حسب مصادر مقربة. وفي سياق متصل أكد بيان خلية إعلام الوالي بأن كل الإجراءات الإحترازية تم وضعها في حالة تأهب تفاديا لأي آنفلات منها إعداد وتجهيز أماكن آستقبال الموجهين للحجر، بمختلف ضروريات التكفل الشامل والمنسجم مع حالاتهم وخصوصياتهم الفردية أو الجماعية.