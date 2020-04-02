فرض العزل الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا في العالم تغيير العديد من العادات اليومية، من الطعام إلى الرياضة، وروتين العناية اليومية بالبشرة.

وفي الوقت الذي تتفق فيه النساء على هدف واحد أثناء العزل الصحي، الحفاظ على جمالهن، تختلف العادات والروتين من بلد لآخر ومن امرأة لأخرى.

وشاركت نساء من حول العالم روتين العناية اليومي بجمالهن أثناء العزل الصحي، حسب ما أورد موقع هو وات إيفر.

جنوب أفريقيا- بام

الروتين اليومي: النوم، الراحة، الاستماع إلى الموسيقى، التأمل واليوغا.

الحركة: تنظيف وترتيب المنزل.

العناية بالجمال: تنصح بام بضرورة غسل اليدين والعناية بالنظافة للحماية من فيروس كورونا، واستخدام الكريمات المناسبة لمنع تشقق وجفاف البشرة.

جمهورية التشيك- بيها نغويان

الروتين اليومي: تخفيض الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل، قراءة الكتب، وتحضير وجبات الطعام الصحية في النهار.

الحركة: ممارسة التمارين الرياضية اليومية أمام شاشة التلفزيون، وتمارين التمدد على الشرفة.

العناية بالجمال: استخدام منتجات العناية بالتجميل من العلامة التجارية المحلية Havlikova Apoteka والغنية بفيتامين سي.

الإمارات العربية المتحدة- أنوم

الروتين اليومي: مشاهدة البرامج الوثائقية، وتحضير وجبات الطعام الصحية لأفراد الأسرة، والعناية بشؤون المنزل.

الحركة: المشي لبعض الوقت في الحي، وممارسة القليل من التمارين الرياضية.

العناية بالجمال: P50 lotion بشكل منتظم، ومنتجات العناية من ماركات شهيرة من قبيل: Drunk ELephant و Bioderma وSkinCeuticals وغيرها، ولا أترك مستحضرات التجميل على وجهي عند النوم.

فرنسا- فراني

الروتين اليومي: منذ بداية عام 2020 بدأت التركيز على نفسي، فالحياة تجعلنا ننسى أنفسنا أحياناً، وأحاول أن أستمع إلى الصوت الداخلي الذي يدفعني لأكون إيجابية، وأعمل بشكل يومي حتى أكون الشخص الذي أريده.

الحركة: أستعين بإنستغرام لممارسة 3 تمارين رياضية لمدة 10 دقائق في اليوم.

العناية بالجمال: استخدم بودرة RE-MOVE وأضع قناعاً من الصلصال الأخضر على وجهي مع اللافندر، وزيت شجرة الشاي.

هونغ كونغ- سام

الروتين اليومي: كنت منشغلة مؤخراً بإفراغ الخزائن والأدراج من الأشياء التي لا أحتاجها للتبرع بها، بالإضافة إلى تعلم وصفات طهي جديدة.

الحركة: التنظيف يأخذ الكثير من طاقتي، لكني أتمشى بعض الوقت أحياناً في الخارج عندما لا يكون هناك الكثير من الناس.

العناية بالجمال: حالياً التركيز على معقمات وكريمات اليدين.

الولايات المتحدة- نيويورك- بيانكا

الروتين اليومي: أنا أصغي لحاجات جسدي، حيث أمارس الرياضة عندما أشعر بالحاجة إلى ذلك، وأتناول الطعام عند الشعور بالجوع، وأستمع إلى الأخبار عندما أحتاج إلى سماعها.

الحركة: أمارس التمارين الرياضية بشكل يومي على أنغام الموسيقى.

العناية بالجمال: أستخدم قناع Resurfacing Moisture Mask وزيت Roseship العضوي بشكل يومي.

المملكة المتحدة- ريناتا

الروتين اليومي: أملك الآن المزيد من الوقت لنفسي، وأفعل ما لم أتمكن من فعله في السابق، وأفضل أوقاتي أمضيها في قراءة الكتب، كما أمضي بعض الوقت في العناية بشعري ويدي.

الحركة: اكتشفت أخيراً العديد من الفيديوهات الرائعة على يوتيوب، وبدأت متابعتها وممارسة التمارين الرياضية معها كل صباح، كما عثرت على العديد من التطبيقات التي تساعدني على ذلك.

العناية بالجمال: أستخدم Pixi Vitamin C Tonic كل صباح قبل تطبيق مساحيق التجميل، وهذا أمر أساسي بشكل يومي.

كوريا الجنوبية- نانينغ

الروتين اليومي: أركز حالياً على دراسة التصميم، وأعد وجبات طعامي بنفسي ولأني لا أستطيع الخروج، تحسنت مهاراتي في الطبخ بشكل ملحوظ.

الحركة: أتمرن كل يوم لمدة 30 دقيقة داخل المنزل.

العناية بالجمال: أستخدم منتجات شانيل لأنها رومانسية ولا تضر بالبشرة.