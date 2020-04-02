قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اعتذارا لإيطاليا على تأخر رد فعل الاتحاد بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد به الإعلام الإيطالي اليوم الاثنين.

وقالت المسؤولة الأوروبية في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية : "أقدم لكم اعتذاراتي.. نحن معكم"، وأضافت "اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا، لكن الأمر لم يكن دائما كذلك".

وتابعت فون دير لاين قائلة: "علينا أن نقر أنه في بداية الأزمة حيال الحاجة لرد أوروبي مشترك لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية".

وأعلنت في هذا الصدد أنه "سيخصص الاتحاد الأوروبي حتى 100 مليار يورو للدول الأكثر تضررا، بدءا بإيطاليا للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل".

وأضافت أن "أوروبا اتفقت أيضا على منح قروض مضمونة من كل الدول الأعضاء ما يثبت التضامن الأوروبي"، مشيرة إلى أن "كل يورو متوفر في الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبي سينفق لمعالجة هذه الأزمة".

وذكرت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية فعلت الشهر الماضي كل ما بوسعها لمساعدة إيطاليا.

وقد تعثرت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لإعطاء رد قوي على العواقب الاقتصادية للوباء.

وظهر شرخ بين دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا المدعومتين من فرنسا اللتين طالبتا بإصدار سندات دين مشتركة لتعبئة الموارد من السوق لصالح جميع الدول الأعضاء، ودول الشمال بقيادة ألمانيا وهولندا الرافضة لهذا الاقتراح.