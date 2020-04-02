حجزت فرقة حماية البيئة التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة ،ليلة أمس، 973 قارورة من مواد تنظيف مغشوشة من مختلف الاحجام مهيئة للتسويق و160 لتر من المواد الاولية التي تدخل في تركيب هذه المواد في مداهمة لورشة سرية بحي سيدي بوفاضل ببلدية حجوط في تيبازة.



العملية جاءت بعد اكتشاف أفراد الفرقة لعرض مواد تنظيف بالمحلات التجارية الكبرى ببلديات حجوط وسيدي اعمر وبلديات أخرى مجاورة بوسم مزور،وبعد التحري تبين أن مصدرها ورشة سرية تقع بحي سيدي بوفاضل ببلدية حجوط ،لتتم مداهمة الورشة برفقة أعوان مديريى التجارة حيث تبين أن صاحبها كان يقوم بصناعة مواد التنظيف بدون رخصة وبورشة غير مطابقة ،مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا لإنتاجها وتسويقها منذ حوالي شهر.



وأسفرت العملية عن حجز 973 قارورة لمواد التنظيف من مختلف الأحجام مهيئة للتسويق ،160 لتر من المادة الأولية ، 59 مادة ملح غير مطابقة ،1012 قارورة فارغة لتوضيب المنتوج و11 ألف تذاكر وسم خاصة بالمنتوج مزورة .



وسيتم تقديم صاحب الورشة لارتكابه جنحة عدم القيد في السجل التجاري ،صناعة منتوجات تنظيف بدون رخصة وعدم مطابقة المحل التجاري لممارسة هذا النشاط ومخالفة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وجنحة استعمال علامة تجارية للمنتوج غير مسجلة .