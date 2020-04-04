أنشأت مؤسسة متخصصة في تحديد المواقع الجغرافية من وهران تطبيق إلكتروني جديد مخصص للوقاية من فيروس كورونا حسبما علم اليوم السبت من مسؤول ذات المؤسسة علي معمري.

وأوضح معمري أنه تم تطوير هذا التطبيق المتوفر على موقع التحميل "أبل ستور" بهدف "التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا في الجزائر".

وأشار إلى أن هذا الحل الجزائري المجاني يسمح "بتتبع خطوات المستخدم وتجنب الاتصال مع الأشخاص المتضررين على قدر الإمكان" ، مضيفا أنه يمكن للمواطنين الوصول إليه عبر الموقع. http://www.solution-gprs.com/covid/.

وذكر في هذا الصدد أنه تم تسجيل أكثر من 3700 عملية تحميل خلال الـ 24 ساعة الأولى من إطلاق التطبيق الجديد الذي يقدم أيضًا إحصاءات تفصيلية لكل ولاية مع عدد الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفى وعدد المتوفين وكذا الذين تماثلوا للشفاء.

وتعود هذه المبادرة إلى فريق من الشباب المختصين في الإعلام الآلي من المؤسسة التي يشرف عليها السيد معمري الذي لديه خبرة عشر سنوات في مجال تحديد الموقع الجغرافي.