أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، أنها ستعلق مؤقتا، خلال فترة الحجر الصحي، تطبيق الالتزام بوقف تنشيط شرائح المشتركين من طرف متعاملي الهاتف النقال.

وفي بيان لها، أوضحت ذات الهيئة أنه و"في إطار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل مكافحة وباء كورونا، لا سيما فيما يتعلق بالحد من تنقل المواطنين، قررت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التعليق المؤقت، وهذا طوال فترة الحجر الصحي، لتطبيق الالتزام بوقف تنشيط شرائح للمشتركين، من طرف متعاملي الهاتف النقال، والمحددة شروطه بموجب قرارات سلطة الضبط".