وجه النجم الدولي رياض محرز رسالة دعم لمديره الفني في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الذي فقد والدته بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وعبر محرز في رسالته عبر "إنستغرام": "يوم حزين للغاية لنا بعد تلقينا الخبر المأساوي، كل التعازي واحترامي للمدرب وعائلته خلال هذه الفترة العصيبة".

وكان نادي مانشستر سيتي، قد أعلن وفاة دولورز سالا كاريو والدة غوارديولا عن عمر يناهز (82 عاماً) بسبب إصابتها بفيروس كورونا، في منزلها بمدينة برشلونة بإسبانيا، التي تعتبر أحد أكثر بلدان العالم تضرراً من هذه الجائحة، بوجود الآلاف من الضحايا والمصابين من سكانه.