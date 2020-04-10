أطلقت وزارة الثقافة بطاقة استعلامات إلكترونية عبر موقعها الالكتروني، لفائدة الفنانين للاستفادة من منحة استثنائية مخصصة لهم بسبب توقف النشاط الثقافي نتيجة جائحة كورونا.

وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، إلى اجراءات التسجيل في الموقع، أبرزها ملئ بطاقة معلومات الفنان وحسابه البنكي أو البريدي وكذلك انخراطه في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من عدمه.

وأعلنت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة الأسبوع الماضي، على تنصيب فريق عمل تترأسه المديرة الجديدة للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لتقديم تعويضات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم جراء تفشي جائحة كورونا.