أعلنت الاتحادية التونسية لكرة القدم، أنها لن تلغي منافسات البطولة هذا الموسم، وسيستأنف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عندما توافق السلطات الحكومية.

وأضافت الاتحادية -في بيان- "قرر المكتب التنفيذي للاتحادية عدم اعتماد سنة بيضاء (إنهاء الموسم)، وعدم إيقاف النشاط بشكل نهائي، واستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عند الإذن بذلك من السلطة العمومية، وبالتالي مواصلة كل الجولات المتبقية".

ومنذ نحو شهر أوقف الهيئة الكروية التونسية منافسات الدوري قبل عشر جولات من النهاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب، جدول الترتيب العام برصيد 44 نقطة، متقدما بعشر نقاط على النادي الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد 16 جولة.

وأوضحت الاتحادية التونسية أنه في حال استمرار منافسات الدوري إلى ما بعد 30 جوان القادم، سيتم تمديد عقود اللاعبين إلى نهاية المسابقة في تاريخها الجديد، على ألا يتجاوز 30 نوفمبر المقبل.

كما سيؤدي ذلك إلى تأجيل فترة انتقالات اللاعبين للموسم المقبل.

وأعلنت تونس أمس الخميس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 643 شخصا بالإضافة إلى 25 وفاة.