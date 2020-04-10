توفي يوم الجمعة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم في منزله بدمشق عن عمر 78 عاماً إثر أزمة قلبية، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وعبد الرحمن أبو القاسم فنان سوري من أصل فلسطيني من مواليد صفورية عام 1942 بدأ العمل في المسرح المدرسي عام 1954 وبعد ذلك تنقل في عدد من الفرق السورية المحلية.

وكان للراحل تألق واضح في الدراما السورية فشارك عبر مسيرته في العديد من الأعمال السورية الناجحة أبرزها "الكف والمخرز" و"الجوارح" و"العبابيد" و"الكواسر" و"الجمل" و"البواسل" و"حاجز الصمت" و"بيت جدي" و"طوق البنات" و"عطر الشام" و"خاتون" و"شتاء ساخن".