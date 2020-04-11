اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز، الذي يجمع إحصاءات حول الجائحة.

وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم، وتوفي من بينهم أكثر من 102607 ألف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفا.

ومنذ بداية الجائحة، لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الأطباء في الولايات المتحدة التي تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد المصابين.

وبين الدول الخمس الأكثر تضررا كانت إسبانيا (158.2 ألف) وإيطاليا (147.5 ألف) وفرنسا (125.9 ألف) وألمانيا (122.1 ألف).

ومن حيث عدد الوفيات، لا تزال الولايات المتحدة هي المتصدرة، إذ تشير التقديرات إلى أن 1.4 شخص يتوفون بفعل الفيروس التاجي كل دقيقة في البلاد. وتوفي هناك خلال اليوم الماضي 2108.

وتم الإبلاغ عن تفشي الالتهاب الرئوي كوفيد 19 الناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي لأول مرة في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين.

أساور إلكترونية لمنتهكي الحجر بكوريا

فرضت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم السبت، حمل الأساور الإلكترونية على منتهكي قواعد العزل الإلزامي لاحتواء تفشي فيروس كورونا بفعالية أكثر.

وقال رئيس الوزراء جيونغ سيه غيون، خلال اجتماع في سيوول "بعد تفكير عميق، قررت الحكومة أن تلزم من ينتهكون قواعد العزل الذاتي، بما يشمل الخروج دون إشعار وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، بوضع أساور إلكترونية"، وذلك وسط ارتفاع عدد حالات انتهاك الحجر الصحي الذاتي في الأسابيع الأخيرة، ما يسبب القلق داخليا.

وتسمح الأساور بتعقب تحركات الخاضعين للعزل الذاتي عن طريق هواتفهم المحمولة. وتستخدم الحكومة حاليا تطبيقا هاتفيا لمراقبة من يخضعون للعزل الذاتي.

ويبلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي الذاتي حوالي 54000 شخص. وحتى الآن انتهك أكثر من 160 منهم قواعد الحجر.

أمريكا تتجاوز عتبة نصف مليون إصابة

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، عن حصيلة الإصابات الناجمة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عتبة النصف المليون.

وأضافت الجامعة أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية بعد وفاة 2100 شخص خلال اليوم الماضي.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن "عدد الإصابات المؤكدة وصل بالفعل الى 500399، فيما ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 18637"​​​.

من جانبها، أكدت وكالة "رويترز" أيضا حسب إحصاء لها، أن عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 500 ألف على الرغم من وجود أدلة على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حدوث إصابات جديدة.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس إلى ما بين 30 و35 ألف حالة بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر. وعالميا يوجد أكثر من 1.6 مليون إصابة مؤكدة بكورونا مع تجاوز عدد الوفيات الـ 100 ألف أمس الجمعة.

الصين تؤكد شفاء 94 بالمائة من المصابين

أكدت الصين أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من النوع الجديد من الفيروس التاجي تصل إلى 94% حتى في المنطقة التي بدأ ظهور الفيروس فيها، وكانت الأكثر تضررا منه.

وقالت مجموعة حكومية مركزية تشرف على الاستجابة الوبائية في مقاطعة هوبي الأشد تضررا في وسط البلاد، إن هؤلاء الذين تم شفاؤهم يشملون أكثر من 89 في المائة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وأكثر من 3600 من المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو حتى المرضى الأكبر سنا.

وفي المركز الإداري لمقاطعة هوبي، مدينة ووهان، التي كانت مركزا لانتشار الفيروس التاجي، ما زال هناك حتى اليوم 101 حالة أخرى من المصابين بالفيروس في حالة خطيرة أو حرجة.

تسجيل 4133 إصابة جديدة في ألمانيا

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصاب.

وعدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغت 5323 حالة.

وهذا يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا.

وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة.

السعودية ترصد 25 مليون دولار لمساعدة اليمن

أعلنت السعودية تخصيص 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا، يضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، عن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، مؤكدة أن حالة المريض مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

وفرضت السلطات المحلية في المحافظة جنوب شرقي البلاد، حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

62 إصابة جديدة في سلطنة عمان

أكدت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 546 حالة، وعدد الوفيات 3"، مؤكّدةً أنّ "109 حالات قد تماثلت للشفاء".

وطلبت الوزارة في بيان، المصابين "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحّي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات".

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التّام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".

الكويت: شفاء 10 مصابين جدد

أفاد وزير الصحة ​الكويتي الشيخ باسل الصباح أنه تم "شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 133 حالة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "حالات الشفاء تعود إلى ستة مواطنين كويتيّين وأربعة مقيمين"، لافتًا إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الكويتية يوم أمس بتسجيل 83 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 993.

الصين أرسلت خبراء طبيين إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية ​الصينية في بيان، أنّ "لمساعدة ​روسيا​ على مكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، قرّرت الحكومة الصينيّة إرسال مجموعة من الخبراء الطبيّين إلى روسيا". مع الإشارة إلى أنّ المجموعة شُكّلت من قِبل اللجنة الصحة في الصين.

وكانت قد أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة "كورونا" في بيان يوم أمس الجمعة، تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة"، موضحًا أنّ "الإصابات الجديدة، الّتي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17،6%، رصدت في 57 منطقة روسيّة معظمها في العاصمة ​موسكو​، حيث تمّ اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882".

طهران تحذر من تفشي البطالة بسبب الجائحة

حذرت الحكومة الإيرانية اليوم السبت، من ارتفاع مستوى البطالة في البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتعليق العمل في عشرات المهن.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إن 4 ملايين إيراني سيصبحون عاطلين عن العمل في حال تعطيل النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، مضيفا أن 3.3 مليون من الموظفين الحكوميين يتأثرون مباشرة بتقليص العمل الاقتصادي في البلاد، وإن نحو 4 ملايين موظف غير حكومي معرضون للفصل من العمل أو خفض أجورهم الشهرية.

وأضاف ربيعي أن أكثر من مليون ونصف مليون معمل أو مصنع أو ورشة توقفت عن العمل للحد من انتشار فيروس كورونا.

انخفاض في حصيلة الإصابات اليومية في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليما، في مقدمتها العاصمة موسكو حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.

وبشكل عام، سجلت في روسيا حتى الآن 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات.

تمديد الحجر الصحي في إيطاليا

أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء امس الجمعة، عن تمديد الى غاية الثالث من مايو المقبل تدابير الحجر الصحي المفروضة منذ شهر

في البلاد المقررة من أجل كبح انتشار جائحة فيروس كورونا .

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، في خطاب رسمي "سنمدد التدابير التقييدية إلى غاية الثالث من ماي القادم ، إنه قرار صعب، لكنه ضروري وأتحمل المسؤولية السياسية الكاملة" عن اتخاذه.

وأبرز كونتي أن التدابير التي تم اتخاذها والسارية منذ شهر "أعطت ثمارها وهناك نتائج مشجعة".

وقال رئيس الوزراء إنه من المتوقع استئناف بعض الأنشطة التجارية و الصناعية ابتداء من 14 أبريل.

وأكد كونتي عزم حكومته مواصلة النضال في المحافل الأوروبية من أجل إقرار سندات الأورو التي تعتبر "الأداة الوحيدة الكفيلة بالاستجابة للأزمة".

وسجل أن هناك مؤشرات مشجعة بخصوص تباطؤ وباء فيروس كورونا، لكن التراخي سيجعل كل التضحيات المبذولة تذهب سدى.

الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا في الصين أمس الجمعة، من بينها 42 حالة وافدة من الخارج. و قالت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه تم الإبلاغ عن 4 حالات محلية جديدة،من بينها 3 حالات في مقاطعة "قوانغدونغ" ، وحالة أخرى في مقاطعة "هيلونغجيانغ"، مضيفة انه تم أيضا تسجيل 3 حالات وفاة جميعها في مقاطعة "هوبي".

كما أشارت اللجنة، إلى تسجيل 8 حالات جديدة مشتبه فيها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وجميعها وافدة من الخارج.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة الوافدة في الصين إلى 1183 حالة. ولم تسجل وفيات بين الحالات الوافدة.

سلوفينيا : 45 حالة وفاة و1160 إصابة

أفاد المعهد الوطني للصحة بسلوفينيا، امس الجمعة، بأن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا بلغ 45 حالة وفاة و1160 إصابة

مؤكدة.

وأوضح المعهد في حصيلته اليومية، أن الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت تسع حالات شفاء جديدة وحالتي وفاة و36 إصابة بالفيروس المستجد بكافة مناطق البلاد.

وأشار المعهد الى ارتفاع حالات التعافي الى 137 حالة .

وأضاف أن الفئة العمرية بين 45 و54 سنة تسجل أكبر معدل إصابة بالفيروس، تليها الفئة العمرية من 55 إلى 64 سنة، ثم الفئة العمرية بين 25 و34 سنة.

حظر تجوال في 31 ولاية تركية

فرضت وزارة الداخلية التركية، حظرا للتجوال في 31 ولاية والذي دخل حيز التنفيذ من منتصف ليلة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن حظر التجوال سيستمر لمدة 48 ساعة.

علماء روس يثبتون فعالية عقار "مفلوكوين"

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، أن علماءها أثبتوا فعالية دواء "ميفلوكوين" المضاد للملاريا في

علاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوكالة، في بيان لها، "لقد استطعنا إثبات أن عقار "ميفلوكين" يمنع تماما تطور الاعتلال الخلوي الناجم عن فيروس كورونا بتركيز 2 مكغ/لتر".

وأضافت أن تركيز المادة في بلازما الدم يصل إلى المستوى المذكور بعد تناول الدواء بالجرعات العلاجية المسموح بها.

وأشارت إلى أن الأبحاث الهادفة إلى معرفة مدى فعالية العقار المذكور، أجراها مركز "فارم زاشيتا" الوطني بمشاركة المعهد الـ48 للبحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت الوكالة أنها تمكنت من تطوير دواء فعال لعلاج المرض الذي يسببه فيروس (كوفيد-19)، على أساس عقار "مفلوكوين".