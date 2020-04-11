أفادت الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية إلى أن شهر رمضان المبارك لهذا العام سيبدأ يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين عشر من شهر أفريل الجاري.

وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها إلى ان هلال شهر رمضان للعام 1441 هجرية سيولد فجر يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من الشهر الجاري، وحسب البيان، لن يشاهد هلال شهر رمضان من فلسطين والمنطقة سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال وقربه من الأفق.

في حين أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالتلسكوبات أو بالعين المجردة من أجزاء واسعة من افريقيا بما في ذلك جنوب ووسط الجزائر والمغرب وموريتانيا وجنوب ليبيا وأجزاء من السودان والصومال والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، وفق المصدر.

وعليه من المتوقع أن تعلن العديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة 24 أفريل هو غرة شهر رمضان للعام 1441 هجرية.