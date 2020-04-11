نجت رضيعة في الثانية من العمر اليوم من الموت المحقق بعد سقوطها من الطابق الثالث ببلدية حيزر، 18 كلم شمال مقر ولاية البويرة.

قال الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية "على الساعة 11 سا 6 د تدخل اسعافات الوحدة الثانوية حيزر من أجل حادث سقوط بقرية تيكبوشت ، الحادث يتمثل في سقوط من الطابق 3 لعمارة لرضيع من جنس أنثى تبلغ من العمر عام و نصف نقلت إلى المستشفى و بعد الفحص تبين أنها لا تعاني من اي إصابة".