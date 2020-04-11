حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر، 1986 كمامة للوقاية من كورونا، وكميّة معتبرة من القارورات العطرية المنتهية الصلاحية والمستعملة في صنع الحلويات، حسب ما أفاد بيان لمصالح الأمن.

وتمكّنت عناصر الشرطة من توقيف شخص كان على متن مركبة سياحية، بصدد بيع كمامات طبية على حافّة الطريق العام، مخالفة لمعايير الصحة والوقاية.

وأضاف البيان، أنه "بعد تنفيذ إذن نيابي بتفتيش منزل المشتبه فيه الثاني الذي يقوم بإعداد الكمامات، تم حجز (97) كمامة و آلة خياطة ."

كما تمّ حجز سلع منتهية الصلاحية تمثّلت في (5680) قارورة مختلفة العطور تستعمل في صنع الحلويات بها تناقض في تاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية، (377) قارورة من مختلف العطور منتهية الصلاحية اعتبارا من شهر جانفي 2020، (330) قارورة مختلفة العطور منتهية الصلاحية، وضعت فيها ملصقات ذات تواريخ حديثة الصنع، (32) علبة حلويات من نوع "حلقومة" و(48.5) كلغ من مادة السمسم المستعمل في تزيين الحلويات، وفق المصدر.