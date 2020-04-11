قال الدكتورعبد الحفيظ قايدي من مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، في تصريح للقناة الاذاعية الأولى، أنه يتوقع شفاء عدد معتبر من مرضى كورونا هذا الأسبوع بمستشفيات البليدة والعاصمة.

المتحدث قال أن الوضع الصحي لعدد هائل من المرضى عرف تحسنا ملموسا بعد خضوعهم لبرتوكول العلاج القائم على عقار كلوروكين.

واستنادا لنفس المصدر سيغادر عدد كبير من المرضى مستشفيات العاصمة والبليدة، الولايتين الأكثر تضررا من انتشار جائحة كوفيد 19 .

للاشارة فان أزيد من 1712 مصاب من بين 1761 الذين تحصيهم الجزائر يخضعون لعلاج كلوروكين.