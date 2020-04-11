شهدت عمليات الدفع الالكتروني عبر الإنترنت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، حسبما أفاد به مدير تجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان.

وأوضح المدير قائلا "لقد لاحظنا أن التعاملات المالية عبر الإنترنت زادت بشكل كبير منذ بداية الأزمة الصحية، إذ يفضل الكثير من الناس استخدام بطاقاتهم لتجنب الذهاب إلى البنوك أو فروع سونلغاز أو سيال، الخ".

ووفقًا لأرقام التجمع النقدي, بلغ عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البينبنكية والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر بين 1 يناير و 30 مارس، 441.531 عملية، أي ما يعادل نصف عدد العمليات المسجلة في عام 2019 بأكمله (873.679 عملية عبر البطاقتين).

يذكر أن تجمع النقد الآلي شرع في يناير 2020، بإدماج أرقام بريد الجزائر في إحصائياتها والتي كانت تقتصر فقط على الأنشطة المصرفية فقط.

وأضاف السيد مسعودان أن البنوك، من جهتها، استغلت الظرف للعمل على توجيه عملائها أكثر لتفضيل استخدام الوسائل الإلكترونية، وبالأخص الدفع عبر الإنترنت ومحطات الدفع الالكتروني.