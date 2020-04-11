أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقالت في بيان اليوم السبت على موقعها الرسمي: ''إنه في ضوء انتشار فيروس، (كوفيد-19) وإغلاق أغلب المطارات حول العالم، تقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال والكونفدرالية المقرر إقامتها في الفترة ما بين 1-3 ماي و8-10 ماي 2020''.

كما أعلنت الكاف، تأجيل تصفيات كأس العالم للسيدات، تحت 17 سنة، التي كانت مقررة في الفترة ما بين 1 و3 ماي المقبل وما بين 15 و 17 من الشهر ذاته.