خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية نوافذ خاصة بلغة الإشارة في إطار برنامج " مفاتيح النجاح"، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المعنيين بهذه الامتحانات الرسمية.

تأتي،هذه الخطوة،حسبما أكده مصدر وزاري،مسؤول لـ"الخبر"،مع انطلاق البرنامج الخاص بتلاميذ الأطوار الثلاثة المقبلين على الامتحانات النهائية الرسمية "مفاتيح النجاح" الذي، سيبث على التلفزيون الجزائري، وهو البرنامج الذي أشرفت عليه وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الاتصال.

وسيتم تقديم البرنامج وفقا للجدول الزمني الآتي: القناة الأولى والسادسة: من السبت إلى الخميس، من 12:30 إلى 13:00، والجمعة من 15:00 إلى 16:30 والأمازيغية: من الأحد إلى الجمعة، من 16:00 إلى 16:30، والسبت من 17:00 إلى 18:30.

وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى إمكانية تحميل هذه الدروس من الحساب الرسمي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على اليوتوب.