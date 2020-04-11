جلت مصالح أمن ولاية تيبازة أكثر من 198 مخالفة لإجراءات الحجر الصحي الجزئي بالولاية خلال 3 أيام الممتدة بين 6 و 8 أفريل الجاري ،تم على إثرها توقيف 126 شخص حررت ضدهم محاضر لترفع للعدالة و56 مخالفة ضد أصحاب المركبات و 16 مخالفة ضد أصحاب الدراجات النارية تدخل المحشر ،ليرتفع عدد المخالفات للإجراء منذ إقراره في 28 مارس إلى ما يزيد عن 764 مخالفة.

أكد اليوم ،رئيس خلية الإعلام والإتصال بمديرية الأمن الوطني بتيبازة ،ملازم أول للشرطة بورعدة إسماعيل في تصريح ل" الخبر" أن مصالحه سجلت خلال الفترة ما بين 6 إلى 8 أفريل أكثر من 198 مخالفة لإجراءات الحجر الصحي الجزئي بتيبازة ،وتم على بموجبها توفيف 126 شخص و تحرير 56 مخالفة ضد أصحاب المركبات و16 دراجة نارية يكون مصيرها المحشر ، ليرتفع عدد المخالفات المسجلة منذ بداية فرض الحجز الصحي الجزئي في إقليم اختصاص الشرطة بالولاية منذ 28 مارس إلى أكثر من 764 مخالفة.

وذكر بورعدة أن مصالح أمن ولاية تيبازة كانت قد سجلت في الفترة بين 28 مارس و05 أفريل 556 مخالفة و توقيف 216 شخصا خالفوا إجراءات الحجر الصحي الجزئي على ولاية تيبازة بالإضافة إلى تحرير 335 مخالفة ضد أصحاب المركبات و 15 دراجة نارية .

كما جدد الملازم الأول للشرطة بورعدة إسماعيل أن مجهودات مصالح الأمن بالولاية تبقى قائمة من خلال عناصرها المتواجدة في الميدان لوضع حد لكل المخالفات التي من شأنها تهديد الصحة العامة ،داعيا مرة أخرى المواطنين إلى الالتزام الحرفي بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس الخطير، مشيرا إلى أن دخول إجراء حجز ووضع أي مركبة مخالفة في المحشر حيز التنفيذ منذ أسبوع.