أدان الاتحاد الإفريقي، دعوة طبيبين فرنسيين تجريب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في القارة السمراء، واصفاً الدعوة بـ"العنصرية".

وأفاد بيان صادر عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة أنه " يتعين على الإنسانية جمعاء، أن تدين التصريحات العنصرية والمتعالية" للطبيبين الفرنسيين جون بول ميرا، و كاميل لوخت.

وأشار البيان إلى أن "مركز السيطرة على الأمراض الإفريقية لديه معايير مماثلة في العالم من أجل الاختبارات السريرية وللقاحات والعلاجات في القارة، وهذه المبادئ تشكلت بما يتلاءم مع كرامة الأفارقة ".

والأسبوع الماضي اقترح رئيس قسم الطوارئ في مستشفى "كوشان" بباريس، جون بول ميرا،والمدير العام لمعهد الصحة الوطنية والبحث الطبي، كاميل لوخت في تصريحات لقناة " ال سي اي" الفرنسية اعتبار القارة الإفريقية "حقل تجارب لاكتشاف قاحات ضد كورونا".

وأثارت التصريحات، انتقادات عالمية واسعة، خاصة على مواقع التواصل، حيث اعتبرها العديد من النشطاء "عنصرية ومقززة".