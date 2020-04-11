كشف الملياردير الأمريكي بيل غيتس عن توقعاته بشأن مستقبل وضع تفشي فيروس كورونا في العالم، وقال في مقابلة مع قناة ”سي.أن.بي.سي” بعد أن تنبأ قبل خمس سنوات بظهور فيروس جديد قد يقتل 10 ملايين نسمة في العالم، قال إن الأمريكيين لن يكونوا على الأرجح بأمان تام قبل حلول خريف عام 2021، موضحا أن هذا الوقت مطلوب حسب بعض التوقعات لتطوير لقاح ضد العدوى وبدء التطعيم واسع النطاق به، متوقعا أن يتم الكشف عن أساليب جديدة لمعالجة المصابين بالفيروس خلال الأشهر الـ3-6 القادمة. ورجح غيتس أن تستأنف معظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة في غضون الأشهر القليلة القادمة، لكن مع إبقاء بعض الإجراءات الوقائية، مبديا قناعته بأن الخيار الأفضل من الناحية الصحية والاقتصادية يكمن في إغلاق أغلبية المؤسسات في مجال المال والأعمال، وتعليق معظم الأنشطة الاجتماعية على مدى ثلاثة أشهر.