أبرزت دراسة أوروبية اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة، شهر مارس الماضي، كوثيقة أكاديمية حول النزاع في الصحراء الغربية، أنّ جبهة البوليساريو حققت، من خلال نشاطها الدبلوماسي في بروكسل، درجة متقدمة من الاعتراف بالدولة الصحراوية داخل هياكل ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأوردت الدراسة أنّ جبهة البوليساريو استغلت العلاقات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتحسيس بالنّزاع في الصحراء الغربية في بروكسل، من خلال إيجاد حلفاء في صفوف البرلمان الأوروبي، وطرق أبواب المحاكم الأوروبية لجذب المزيد من الاهتمام بالقضية الصحراوية وكسب المزيد من الاعتراف بنضال الشعب الصحراوي، مشيرة إلى أنّ الواقع الّذي فرضته البوليساريو أفقد الاتحاد الأوروبي التماسك الداخلي وخلق حالة من الانقسام بخصوص التعامل مع الملف الصحراوي. وأبرزت الدراسة أنّ القانون الدولي يعترف بشكل لا لبس فيه بحقّ شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، ويصف وجود المغرب في الإقليم بأنّه ”احتلال”.