اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص حتى أمس السبت، مع تسجيل 102607 حالة وفاة، حسب بيانات نشرها موقع جامعة ”جونز هوبكنز” الذي يجمع إحصاءات حول ضحايا الوباء. وبلغ عدد المصابين 1698416 شخص في 184 دولة حول العالم، توفي من بينهم أكثر من 102607 ألف شخص، وشفي أكثر من 376 ألف. ومنذ بداية الوباء، لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الأطباء في الولايات المتحدة التي تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد المصابين، ومن بين الدول الخمس الأكثر تضررا كانت إسبانيا (158.2 ألف) وإيطاليا (147.5 ألف) وفرنسا (125.9 ألف) وألمانيا (122.1 ألف).