نفى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الأخبار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة عدد من المساجين بفيروس كورونا داخل سجن القليعة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية اليوم السبت "على إثر نشر ادعاءات كاذبة في موقع فايسبوك بالأمس التي مفادها -تسجيل 12 حالة وفاة لمساجين بسجن القليعة بوباء كورونا وأن وزارة العدل ترفض تسليم الجثامين لعائلاتهم – ننهي للرأي العام عدم صحة ما تم نشره وتداوله في ذات الموقع وأن كل ما ورد عاري من الصحة ومغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف البيان " ونظرا لما ترتب عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة من ترويع المواطنين في مثل هذه الظروف باشرت النيابة فتح تحقيق لمعرفة هوية صاحب المنشور ومتابعته قضائيا".